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(Görüntülü) Kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, aynı yöne giden iki otomobil çarpıştıktan sonra İbrahim Gültekin (33) yönetimindeki otomobil savrularak duvara çarpıp alev aldı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Gürçeşme...

İZMİR'in Konak ilçesinde, aynı yöne giden iki otomobil çarpıştıktan sonra İbrahim Gültekin (33) yönetimindeki otomobil savrularak duvara çarpıp alev aldı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Tepecik'ten Gürçeşme yönüne giden İbrahim Gültekin yönetimindeki 43 KN 133 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Can (18) idaresindeki 16 VH 850 plakalı otomobile sollama yaptığı sırada çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Gültekin idaresindeki otomobil duvara çarptıktan sonra alev aldı. Kazada Gültekin ve aynı otomobildeki Onur Tuğrul (15) ile Mehmet Can yaralandı. Çevredekiler yanan otomobildeki sürücü İbrahim Gültekin ile aynı araçta yolcu konumunda olan 15 yaşındaki Onur Tuğrul'u çıkardıktan sonra durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Can tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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