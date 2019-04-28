(Görüntülü) Kaza şehidi polis memuruna hüzünlü uğurlama töreni

ESKİŞEHİR'de, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan, 14 gün sonra hastanede şehit olan polis memuru Halil Budak (44), Emniyet Müdürlüğü önündeki uğurlama töreninin ardından memleketi Kütahya'ya gönderildi. Şehit polis memuru Halil Budak’ın eşi Sıkıda, kızları Nimet Arzu ve Elif Ece ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Eskişehir’de, geçen 14 Nisan'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle Ankara karayolu üzerinde trafik polisi aracı ve gelin arabasın da olduğu 8 araç zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ağır yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil Budak, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederek dün akşam şehit oldu. Evli ve 2 kız babası olan 20 yıllık polis memuru Halil Budak için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzendi. YAKINLARI POLİS SELAMIYLA KARŞILADI Törene Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehit polis Budak’ın eşi Sıdıka, kızları Nimet Arzu ve Elif Ece ile yakınları katıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan şehit polis memuru Halil Budak’ın Türk bayrağına sarılı tabutu Eskişehir Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önüne getirildi. Bu sırada şehit yakınları cenazeyi polis selamı vererek karşıladı. Şehit Halil Budak’ın özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, polis memuru Halil Budak’ın devriyesi sırasında meydana gelen kazada şehit olduğunu hatırlatarak, "Halil kardeşim şehitlerin ardından çok gözyaşı dökerdi. Bizlerde senin ardından gözyaşı döküyoruz. Biz biliyoruz ki şehadet makamı peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Şehitlik hakkı yürümenin en güzel yoludur. Emanetlerin bizimdir, devletimiz ve teşkilatımız daima ailenin yanında olacak ve onlara sahip çıkacaktır” dedi. Okunan duaların ardından polis memuru Halil Budak’ın eşi Sıkıda, kızları Nimet Arzu ve Elif Ece ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Uğurlama töreninin ardından şehit polis memuru Budak’ın cenazesi memleketi Kütahya’ya gönderildi. Budak, ikindi namazının ardından Kütahya’da merkeze bağlı Ağaçköy’de toprağa verildi.