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(Görüntülü) Kaza şehidi polis memuruna hüzünlü uğurlama töreni (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen töreninin ardından 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şehit olan polis memuru Halil Budak’ın cenazesi memleketi Kütahya’ya getirildi. Ağaçköy Mahallesi’ndeki...

TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen töreninin ardından 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şehit olan polis memuru Halil Budak’ın cenazesi memleketi Kütahya’ya getirildi. Ağaçköy Mahallesi’ndeki baba evinde alınan helalliğin ardından ailesi ve yakınları şehit polis Budak’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi başında gözyaşı döktü.

'BABAM ŞİMDİ İŞTE'

Sıdıka Budak, 6 yaşındaki kızı Elif Ece’yi kucağında eşinin tabutuna götürüp, vedalaşması için "Baban burada" dedi. Küçük kız ise "Hayır babam burada yok. Babam şimdi işte" karşılığını verdi. Evin önünden Ağaçköy Camii’ne getirilen şehit polis memuru Halil Budak’ın cenazesi ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törene Kütahya Valisi Ömer Toraman, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç,  Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, polis memurları, şehidin akrabaları ve halk katıldı.

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