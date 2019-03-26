Kayseri Havalimanı'nda silah sesleri duyuldu. 2 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
(Görüntülü) Kayseri Havalimanında silah sesleri 2 yaralı (4) (AKTUEL-VALİ AÇIKLAMASI)
Kayseri Havalimanı'nda silah sesleri duyuldu. 2 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
26 Mart 2019 Salı 18:14
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