(Görüntülü) Kayseri Havalimanı'nda polis, mesai arkadaşını yaralayıp intihara kalkıştı (3)
KAYSERİ Havalimanı'nda görevli polis memuru Eyüp B., tartıştığı mesai arkadaşı polis memuru Ali A.'yı tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. Yaralanan 2 polis, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 16.20'de...
26 Mart 2019 Salı 17:38
KAYSERİ Havalimanı'nda görevli polis memuru Eyüp B., tartıştığı mesai arkadaşı polis memuru Ali A.'yı tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. Yaralanan 2 polis, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 16.20'de Kayseri Havalimanı'nda meydana geldi. İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde güvenlik noktasında görevli polis memuru Eyüp B., mesai arkadaşı Ali A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Eyüp B., tabancasını çıkarıp meslektaşına 3 el ateş etti. Eyüp B., daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Yaralanan 2 polis, çağrılan sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Havalimanında yolcular büyük panik yaşarken, polis ekipleri havalimanında geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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