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(Görüntülü) Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 6 şüpheli daha adliyede

KAYSERİ merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 asker daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

KAYSERİ merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 asker daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kayseri merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 albay, 4 yarbay, 1 binbaşı, 7 yüzbaşı, 26 üsteğmen, 15 teğmen ve 3 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de yakalanan 15 şüpheliden sorguları tamamlanan 9'u, dün sevk edildikleri adliyede, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrolle salıverildi. Bugün de işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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