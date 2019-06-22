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(Görüntülü) Kayseri'de şofben hırsızı tutuklandı

  Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, yeni yapılan binadan 12 şofben çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Halil K. (39) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.   Merkez Melikgazi ilçesi Şeker Mahallesinde yeni yapılan binadaki...

 

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, yeni yapılan binadan 12 şofben çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Halil K. (39) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Merkez Melikgazi ilçesi Şeker Mahallesinde yeni yapılan binadaki dairelerine bakmak için gelen ev sahipleri, şofbenlerin çalındığını fark etti. Ev sahipleri durumu polise bildirdi. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, 12 şofbenin Halil K. tarafından çalındığını belirledi. Halil K. polis tarafından evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalıntı 12 şofben ele geçirildi. Halil K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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