(Görüntülü) Kayseri'de sahte para operasyonu: 4 gözaltı
KAYSERİ ve İzmir'de düzenlenen sahte para operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 60 bin 500 TL'lik sahte para ele geçirildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi...
03 Mayıs 2019 Cuma 15:44
KAYSERİ ve İzmir'de düzenlenen sahte para operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 60 bin 500 TL'lik sahte para ele geçirildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den getirdikleri sahte paraları, Kayseri'de piyasaya sürmeye çalışan çeteye yönelik çalışma başlattı. 3 aylık çalışmanın ardından Kayseri ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.D., F.H. ve E.Y. Kayseri'de, S.T. ise İzmir'de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzeri ile evlerinde yapılan aramalarda 60 bin 500 TL'lik sahte para ele geçirildi. Şüphelilerden M.D.'nin, işe girmek isteyen, eşleriye tartışma yaşayan ve çocuğu olmayan kişilere para karşılığında muska yazdığı da belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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