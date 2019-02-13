(Görüntülü) Kayseri'de PKK operasyonu: 6 gözaltı
KAYSERİ'de, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları oldukları iddia edilen 2'si Suriye uyruklu 6 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât ekipleri,...
13 Şubat 2019 Çarşamba 13:08
KAYSERİ'de, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları oldukları iddia edilen 2'si Suriye uyruklu 6 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât ekipleri, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 6 kişiyi takibe aldı. Terör örgütüyle irtibatları olduğu belirlenen 4'ü Türk, 2'si Suriye uyruklu şüpheliler sabah adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan A.E.B., M.M., E.B., B.B., R.I. ve R.E., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
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