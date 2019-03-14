(Görüntülü) Kayseri'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
KAYSERİ'de, girdikleri üç marketten televizyon ve peynir çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise bir güvenlik kameralarına yansıdı. Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda dün üç marketten 2 televizyon...
14 Mart 2019 Perşembe 12:45
KAYSERİ'de, girdikleri üç marketten televizyon ve peynir çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise bir güvenlik kameralarına yansıdı. Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda dün üç marketten 2 televizyon ve kaşar peynir çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri izleyerek şüphelilerin İbrahim G. ve Mithat A. olduğunu belirledi. Hunat Mahallesi'nde gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim G. ve Mithat A.'nın marketlerden yaptığı hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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