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(Görüntülü) Kayseri'de FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () -  ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 26 eski komiser yardımcısından 13'ü daha adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen...

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () -  ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 26 eski komiser yardımcısından 13'ü daha adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi örgüt üyelerinden soruları aldığı belirlenen bin 112 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası Kayseri'de 26 kişi gözaltına alındı. Komiser yardımcılığından ihraç edilen 26 kişiden 13'ü dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan diğer 13 şüpheli de bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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