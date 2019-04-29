(Görüntülü) Kayısı bahçesinde intihar etti

MALATYA'da, kayısı bahçesinde Yusuf Kaya (22), av tüfeği ile intihar etti. Olay, gece yarısı Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kaya, kayısı bahçesine giderek bir ağacın altına oturdu. Askerden yeni geldiği öğrenilen Yusuf Kaya, yanındaki av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yusuf Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.