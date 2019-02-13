(Görüntülü) Kayıp kadının dere kenarında cesedi bulundu

MERSİN'de, ailesi tarafından kayıp olarak aranan Latife Budak'ın (70) dere kenarında cansız bedeni bulundu. Kent merkezindeki Karaisalı Mahallesi Müftü Deresi kenarında ineklerini otlatan Yılmaz Zurlu (21), taşların üzerinde ceset görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin kayıp olarak aranan Latife Budak'a ait olduğu belirlendi. Vücudunda darp ve yara izine rastlanmayan Budak'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Mersin Şehir Eğitim ve Araştıma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.