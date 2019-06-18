(Görüntülü) Kayıp genç, otobüsün bagaj kapağı çarpınca Munzur'a düşmüş

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, cumartesi günü hayvanlarını meraya otlatmaya götüren ancak bir daha kendisinden haber alınamayan Engin Eroğlu'nun (28), hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düştüğü ortaya çıktı. Otobüste bulunan bir yolcunun cep telefonuyla çektiği görüntüyü daha sonra izlemesiyle nehre düştüğü belirlenen Eroğlu'nu bulmak için 4 gündür yürütülen arama çalışmaları, Munzur Nehri ile kıyısında yoğunlaştırıldı.



Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı Köyü'nde yaşayan Ergin Eroğlu, geçen cumartesi günü hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Akşam hayvanlar eve dönerken Eroğlu, gelmedi. Bir süre yakınları tarafından aranan ancak bulunamayan Eroğlu için kayıp başvurusunda bulunuldu.



Arama-kurtarma çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Engin Eroğlu'nun cep telefonu ile şapkasını Munzur Nehri kenarında buldu.



DÜŞTÜĞÜNÜ TESADÜFEN GÖRÜNTÜLEDİ, İZLEYİNCE FARKETTİ



Arama çalışmaları devam ederken, Eroğlu'nun kaybolduğu gün Ovacık'tan İstanbul'a sefer yapan otobüsteki yolculardan biri, savcılığa başvurdu. Kimliği açıklanmayan yolcu, hareket halindeki otobüste, cep telefonu kamerasıyla manzara görüntüsü çektiğini, görüntüyü sonradan izlediğinde ise bir kişinin nehre düştüğünü kaydettiğini gördüğünü anlattı.



Yolcunun, savcılığa verdiği görüntülerin incelenmesiyle hareket halindeki otobüsün kendiliğinden yukarı doğru açılan bagaj kapağının, o sırada yol kenarında bulunan Engin Eroğlu'na çarptığı ve Munzur Nehri'ne düşmesine neden olduğu belirlendi.



KAN İZİ VE OTOBÜSÜN PARÇALARI BULUNDU, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA



Görüntülerin çekildiği yerde inceleme yapan jandarma, kan izi ve otobüse ait parçalar buldu. Kan örnekleri ile Engin Eroğlu'nun babası ve kardeşlerinden alınan numuneler, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



İstanbul'da olduğu tespit edilen otobüs şoförü E.S. gözaltına alınarak, Tunceli'ye getirildi. E.S., ifadesinde bagaj kapağının hasar gördüğünü sonradan fark ettiğini, Tokat'ta tamir ettirdiğini söyledi.



ARAMALARA GÖNÜLLÜ VATANDAŞLAR DA KATILDI



E.S.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, Engin Eroğlu'nun bulunması için AFAD, jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, arama çalışmalarını



4'üncü günde de devam ettiriyor. Munzur Nehri ve kıyısında yoğunlaştırılan arama çalışmalarına, Tunceli Belediyesi hoparlörlerinden yapılan anons üzerine gönüllü ekipler de katıldı.



KEÇİNİN DOĞUMUNA YARDIM ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ KALDI



​Bu arada Eroğlu'nun sosyal medya hesabında, 'Yabanda doğum yapan keçinin ceremesini sadece köyde yaşayan bilir' mesajıyla paylaştığı, doğum yapan bir keçiye yardım ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.



