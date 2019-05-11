(Görüntülü) Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu (3)

ARAMA ÇALIŞMALARI BUGÜN DE SONUÇ VERMEDİ



Bayburt- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları bugün de devam etti. Dik ve engebeli yamaçta zor şartlarda sürdürülen arama çalışmaları sırasında dün gazeteci Nişancı'ya ait tripod ve kameranın bulunduğu alan tarandı. Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi bölgede arama çalışmalarına katıldı. Erzurum'dan gelen askeri bir helikopter de arama çalışmalarına havadan destek verdi. Drone ile taranan vadide ekiplerin yürüttüğü çalışmada bir sonuç alınamadı. Vadi içerisindeki derenin debisinin artması ve hava koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildi. Ekipler, Abdülkadir Nişancı'nın düştüğü belirlenen nokta ile yaklaşık 150 metre uzaklıktaki hidroelektrik santral arasındaki dere yatağında yarın aramalarını sürdürecek.



'ÜMİDİMİZİ KAYBETMEDİK'



Arama çalışmalarını takip eden Anadolu Ajansı Yurt Haberler Müdürü Zekeriya Kaya, şu açıklamalarda bulundu:



"Bayburt muhabirimiz Abdülkadir Nişancı maalesef yol açma çalışmalarını takip ederken talihsiz bir kaza geçirdi dün. Olayın ilk olduğu andan itibaren devletimiz var olsun bütün imkanlarını seferber etti, arkadaşımızı arıyoruz. Maalesef dik bir yamaçtaki kar kütlesi üzerinden kayarak aşağıya inmiş. Suya kapıldığı öngörülüyor. Şu anda kar zeminde veya toprak zeminde herhangi bir bulguya rastlanılamadı maalesef. Kamerası, çalışma aletleri ve birkaç özel eşyasına ulaşıldı. Arkadaşımızla ilgili şu an için bir bulgu yok. Ümidimizi kaybetmedik, biz hala sağ salim ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu noktada tüm ekiplerde çalışmalarını yapıyor. Hem JAK, AFAD ve UMKE farklı illerden Ankara’dan tüm imkanlarını seferber ettiler, onlara da Anadolu Ajansı olarak teşekkür ediyoruz. Dün akşam saatlerinde İHA’lar bölgede uçarak bir tarama yaptı. Oradaki bulgulara göre de aramalar bugün su içerisinde yürütüldü. Şu anda da çalışmalar sürüyor. İnşallah en kısa zamanda olumlu bir sonuç bekliyoruz. Tüm meslektaşlarımızdan, tüm insanlardan, konuya duyarlı olan herkesten dualarını bekliyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alacağız” dedi.