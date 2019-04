(Görüntülü) Kayıp Furkan'ın babası, dedesi ve babaannesi gözaltında (2)

VALİ OKAY MEMİŞ: AİLENİN ÇELİŞKİLİ BEYANLARI VAR



Erzurum Valisi Okay Memiş, Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde kaybolan Furkan Yiğit'in (4) ailesinin gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Vali Memiş, ailenin çelişkili beyanları bulunduğunu söyledi. Vali Memiş, henüz bulunamayan çocukla ilgili bir istismarın söz konusu olmadığını ellerinde bu yönde bir bulgu bulunmadığını belirtti. Furkan'ın kaybolduğu ihbarı üzerine bütün ekipleri seferber ettiklerini söyleyen Vali Memiş, "Jandarma, 112, AFAD, köylüler, uzman köpekler, drone ve dalgıçlarla konuya duyarlı bir şekilde yaklaştık. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Şu anda hem jandarma hem emniyet müdürlüğü uzman ekiplerimiz konuyu soruşturuyor. Geçen süre içerisinde devlet yetkilileri olarak kayıp çocuğu bulmak yönünde büyük çaba sarfettik. Karış karış, metre metre dere yatağı olan yerler, köyün etrafında gidebileceği her yeri karış karış aradık taradık. Hiç bıkmadan, usunmadan, ara vermeden çalışmaları decam ettirdik" dedi.



Kayıp çocuğun ailesinin gözaltına alınmasıyla ilgili de konuşan Vali Memiş, ailenin çelişkili ifadeler verdiğini ve konuya yargının müdahil olduğunu söyledi. Konuyla ilgili gizlilik ve yayın yasağı gibi tedlbir alınması durumu olduğunu vurgulayan Vali Memiş, "Ailenin kayıp olup olmadığı konusunda, vefat etmiş olabileceği konusunda ifadeleri oldu. Soruşturma devam ediyor. Bu bizim açımızdan şüphe uyandırır oldu. Konuyu biz geniş bir şekilde tetkik ediyoruz. Sizlerden ricam hassas bir konu. İnfiale uğratacak bir konu olduğu için suhuletle ve ciddiyetle yürütmek durumundayız. Bütün safahatlarını bizzat kendim takip ediyorum. İl Emniyet Müdrürü, Jandarma Alay Komutanlığı, İlçe Kaymakamlığı gibi bütün birimlerle konuyu takip ediyoruz. Bugün yarın netleşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.







Salih TEKİN/ERZURUM, ()