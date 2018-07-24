(Görüntülü) Kayıp Evrim'in babası önce 'traktörden düştü', sonra 'bilmiyorum' demiş (3)

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DALGIÇLAR BARAJDA ARAMA YAPTI Kayıp Evrim Atış'ı arama çalışmaları yayla civarında gün oyu devam etti. Yenisu köyü yakınlarında bulunan Yazıtepe Barajı inşaatı çevresinde biriken suda Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı...

DALGIÇLAR BARAJDA ARAMA YAPTI Kayıp Evrim Atış'ı arama çalışmaları yayla civarında gün oyu devam etti. Yenisu köyü yakınlarında bulunan Yazıtepe Barajı inşaatı çevresinde biriken suda Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar arama yaptı. Aramalara AFAD ekipleri de destek verdi. Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinlikteki su içinde Evrim'i aradı. Ancak tamamlanan arama çalışmaları sonucunda herhangi bir ize rastlanmadı.

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