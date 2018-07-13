JAK TİMİNDEN 20 KİLOMETRELİK DEREDE ÇALIŞMA Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) bulmak için Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Yenisu Deresi'nde arama çalışması başlattı. JAK timi, Evrim'in son görüldüğü yer olan yayladaki çadıra yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere kenarında çalılıkları taradı. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki Yenisu Deresi'nin tamamının aranacağı öğrenildi.
(Görüntülü) Kayıp Evrim'in annesi: Yavrumu kaçırdılar (2)
JAK TİMİNDEN 20 KİLOMETRELİK DEREDE ÇALIŞMA Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) bulmak için Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi,...
13 Temmuz 2018 Cuma 17:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.