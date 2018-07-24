(Görüntülü) Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi (5)

ZİLE CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİLER Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen kayıp Evrim'in anne-babası Dilek ve Burhan Atış çifti, savunmalarının ardından tutuklandı. Tutuklama kararından sonra yaklaşık 1 saat daha adliyede bekletilen Atış çifti ardından, jandarma eşliğinde binadan çıkarıldı. Atış çiftinin, adliye çıkışında ve cezaevine götürülmek üzere jandarma aracına bindirilirken ağladıkları görüldü. Çift, Zile Cezaevi'ne götürüldü. Çiftin kızlarının kaybolması sürecinden bu yana sorgularında çelişkili ifadeler kullandıkları ileri sürüldü. Jandarma ve savcılık ifadelerinde de farklı söylemlerde bulunan çiftin durumlarını şüpheli bulan mahkeme, savcılığın talebini dikkate alarak tutuklama kararı verdi. 'ADALET ER YADA GEÇ YERİNİ BULACAK' Evrim'in amcası Niyazi Atış karar sonrası gözyaşlarına boğuldu. Atış, "Çocuğumuza mı yanalım, kardeşimizin, gelinimizin düzenine mi yanalım. Böyle adaletsizlik var mı? Adalet er yada geç yerini bulacak" dedi.