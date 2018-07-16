(Görüntülü) Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı (2)

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CHP'Lİ DURMAZ, EVRİM'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'ın Turhal ilçesinde, 7 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ın...

CHP'Lİ DURMAZ, EVRİM'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'ın Turhal ilçesinde, 7 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) ailesini ziyaret etti. Durmaz, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Güvenlik güçlerimiz titizlikle çalışma yapıyor. Diliyorum ailenin bu acısı bir an önce dinecek şekilde, küçük yavrumuzu onlar ile buluşturacak bir şey olur" dedi.  Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye geldi.

'YAVRUMUN ÖLÜSÜNÜ YA DA DİRİSİNİ İSTİYORUM'

Babaanne Satı Atış, "Cenab-ı Allah bu işi bizim başımıza yazdı. Düşman yerin altına girsin. Ben yavrumun ölüsünü ya da dirisini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ölüsünü bulalım, toprağa gömeriz. Elimizden gelen bir şey yok" dedi.
 

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