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(Görüntülü) Kayıp Evrim için özel ekip kuruldu

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor. 9 gündür hiçbir ize rastlanamayan Evrim için Tokat İl Jandarma Komutanlığı...

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor. 9 gündür hiçbir ize rastlanamayan Evrim için Tokat İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu.

Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 9 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayıp Evrim yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

EVRİM'DEN GERİYE BİR TEK BEŞİĞİ KALDI

Kayıp Evrim'in annesi Dilek Atış, "Bugüne kadar hiç düşmanım olmadı. Allah da o günleri göstermesin. Bizi köyde herkes tanır. 4,5 senedir buradayım böyle bir şey görmedim.  İlk defa benim başıma geldi. Kaçırılma olabilir. Fazla yürüyemiyordu. Nereye gideceğini hiç bilmiyordu. Yanımdan hiç ayrılmadı. Beş dakika yanımdan hiç ayrılmıyordu. Nereye gitsem yanımdaydı. Tek istediğim çocuğumu bulan getirsin. Vicdanlı olan getirir çocuğumu. Evrim de bu beşik de yatıyordu. Kardeşi de yatıyor. Evrim'den geriye bir tek bu kaldı" dedi.

ÖZEL EKİP HER AYRINTIYI İNCELİYOR

Evrim için Tokat İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. Özel ekip, Evrim ile ilgili tüm ayrıntıları tek tek inceliyor ve en ufak ihbarı değerlendiriyor. Eldeki verileri en ince ayrıntısına kadar inceleyen özel ekip, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da Evrim dosyasını yakından takip ederken, sık sık ekipten konuyla ilgili brifing aldığı öğrenildi.

 

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