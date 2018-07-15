(Görüntülü) Kayıp Evrim için ekinler biçiliyor

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 6 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor. Komandolar, JAK ve JÖH timleriyle AFAD ve UMKE personelinin dağ taş demeden didik didik aradığı Evrim'in izine ulaşılamadı. Minik Evrim’in yolunu kaybedip tarlada ekinlerin arasına girdikten sonra geri çıkamayacağı ihtimali gözönünde bulundurularak, köylüler hasada birkaç gün önce başladı. Turhal'da Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 6 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan yardım istendi, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylada arama çalışması başlatıldı. JAK TİMİ ARIYOR Çalışmalarda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 JÖH timi, AFAD, UMKE personeli ve Yenisu köyü sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden gelen vatandaşlar da yer aldı, Ankara'dan bölgeye sevk edilen JAK timi de arama çalışmalarına katıldı. Aralıksız sürdürülen çalışmalarda, drone ve termal görüş özelliği bulunan insansız hava aracı 'SkyRanger' ile de havadan bölge tarandı. EYLÜL'Ü BULAN KÖPEK DE BÖLGEDE Aramalarda, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenini bulan, Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesindeki kadavra köpeği 'Abrek' de kullanıldı. JAK timinin kadavra köpeği 'Mavi' ile iz takip köpeği 'Durgun' da çalışmalarda yer aldı. 'Durgun'a, Evrim'in giydiği elbiseler ve ayakkabılar köpeklere koklatılarak, çevrede arama yapıldı. Dün gece sonlandırılan Evrim Atış'ı arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekipler, Evrim'in kaybolduğu bölgenin çevresinde geniş bir alanda arama yaptı. Ağaçlık alanlar, dere yatakları arandı, bölge hem karadan hem de havadan tarandı. Ancak Evrim'e dair tek bir ipucuna dahi rastlanmadı. 'EVRİM İÇİN EKİNLER BİÇİLİYOR' Evrim'in buğday ekili tarlalara girebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak yayla çevresindeki ekinlerin hasadı, birkaç gün önceye alındı. Köyüler, ekinleri biçmeye başladı. Ekinlerin biçilmesi sırasında çiftçilerin azami dikkat ettiği belirtildi. 'YAVRUMUN OYUNCAKLARI İLE AVUNUYORUM' Anne Dilek Atış, artık kızı Evrim'in en sevdiği oyuncak bebek ile avunduğunu söyleyerek, "Yavrum bulunsun. Yavrumun oyuncakları ile avunuyorum. İnşallah bulunur. Vicdanı olan getirsin kızımı. Ben onu çok özlüyorum. Hala gözlerinin gülüşü, ağlayışı hiç gitmiyor. İnşallah bulunur ve gelir. Evrim'in en sevdiği oyuncakları bunlar. Çok seviyordu oyuncaklarını, kardeşinin elinden tutup oynuyorlardı. Bari rüyamda görsem kızımı" dedi. Baba Burhan Atış ise tüm aramalara rağmen kızı Evrim'i bulamadıklarını söyledi.