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(Görüntülü) Kayıp Alzheimer hastası, drone ile aranıyor

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 6 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şahinde Yavuz'un (80) bulunması için arama çalışması yapılırken, alan, havadan da drone ile taranıyor. Safranbolu...

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 6 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şahinde Yavuz'un (80) bulunması için arama çalışması yapılırken, alan, havadan da drone ile taranıyor. Safranbolu Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde oturan, 4 çocuk sahibi Şahinde Yavuz, 23 Mayıs Çarşamba günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı kadının bulunması için çalışma başlattı. Evin karşısındaki İncekaya Kanyonu ile çevresindeki ağaçlıklar ve mezarlıklarda arama yapılırken, drone ile de havadan kontrolde bulunuldu. Yapılan arama çalışmalarına rağmen yaşlı kadın, bulunamazken, bölgede çalışmalar sürdürülüyor. Oğul Fuat Yavuz, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelendiğini; ancak annesinin görülmediğini söyledi. Yavuz, "Olay günü gece evde kalktığını fark ettim ve gittim yatağına yatırdım. Sabah saat 07.30'da işe gitmek için uyandığımda kapıyı açık gördüm. Anahtarı alıp kapıyı açmış ve gitmiş. Kendi çabamla aradım. Daha sonra polise gittim. Şu ana kadar bir sonuç elde edemedik. Güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yollardan geçmemiş. Okuma yazması yok. Alzheimer hastası. Kendi evini kabul etmiyordu. Her akşam 'Beni evime bırak' diyordu. Başka evi de yok. Birkaç defa komşularımız geri çevirmiş. Eşim yakalayınca da eve getirmiştik. Hastalık ilerlediği için beni ve torunlarını bazen tanıyordu bazen de tanımıyordu" diye konuştu.

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