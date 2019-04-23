(Görüntülü) Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE’de, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.





Kaza, akşam saatlerinde, D-655 Karayolu Karaca Kavşağında meydana geldi. D-655 Karayolu’na girmeye çalışan Mustafa Bölük idaresindeki 81 AAP 229 plakalı otomobil ile Düzce istikametine gitmekte olan Muhammed Salih Hendan idaresindeki 81 FA 878 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Mustafa Bölük, Muhammed Salih Hendan ile araçlarda bulunan Şengül Aykoç ve Buse Tutucu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

