(Görüntülü) Kavgada bacağından vuruldu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Ali Han Kuru (20), daha önce tartıştığı Mert Salim A. (18) tarafından çalıştığı gofret imalathanesinde tabancayla bacağından vuruldu. Olay, saat 10.30 sıralarında Selçuklu Mahallesi 90254 Sokak'ta meydana geldi. Mert Salim A., daha önce tartıştığı Ali Han Kuru ile konuşmak için çalıştığı gofret imalathanesine gitti. Burada, ikili arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında Mert Salim A., yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile Ali Han Kuru'yu sağ bacağından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kuru, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mert Salim A. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise attığı mezarlıkta bulundu.