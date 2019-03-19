(Görüntülü) Kavga ettiği ağabeyini bıçakla yaraladı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da Mehmet Akın B. (26), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ağabeyi Özkan B.'yi (38) bıçaklayarak ağır yaraladı.



Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi 2551 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen ve aynı evde yaşayan Mehmet Akın B. ile ağabeyi Özkan B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aile bireylerinin ve mahalle bekçilerinin araya girmesiyle sakinleşen ağabey- kardeş, yaklaşık yarım saat sonra yeniden kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçakla ağabeyi Özkan B.'yi sol göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Mehmet Akın B., daha sonra kaçtı.



Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülen Özkan B., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Kalbine yakın bir noktadan aldığı bıçak darbesi nedeniyle çok kan kaybettiği öğrenilen Özkan B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Kaçan Mehmet Akın B.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.