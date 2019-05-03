(Görüntülü) Katı atık toplama kutularını çalan hırsız yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, iş yerinde okullar için üretilen katı atık toplama kutularını çalan Ö.B. (30) yakalandı. Kartepe Çepni Mahallesi'ndeki iş yerinin açık alandaki deposundan, okullar için üretilen 55 katı atık toplama kutusu çalındı. Ürünlerinin eksildiğini fark eden iş yeri sahibinin başvurusu üzerine araştırma yapmaya başlayan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan kutuları hurdacıda buldu. Polis, kutuları hurdacıya satan Ö.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ö.B.'nin, hırsızlığı kendisine ait araç ile depoya birkaç kez gelerek, yaptığı belirlendi. Çalınan katı atık kutuları, sahibine teslim edilirken, Ö.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.