(Görüntülü) Kastamonu'da 18 iş yerini soyan kar maskeli şüpheli tutuklandı

Kentte son 1 ay içinde 18 iş yerinden, 17 laptop, çok sayıda sigara ve para çalındı. Hırsızlık olaylarını araştıran polis, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İnceleme sonucunda kar maskesi takarak girdiği iş yerlerini soyan şüphelinin Ömer Y. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Süpheli emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kentte son 1 ay içinde 18 iş yerinden, 17 laptop, çok sayıda sigara ve para çalındı. Hırsızlık olaylarını araştıran polis, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İnceleme sonucunda kar maskesi takarak girdiği iş yerlerini soyan şüphelinin Ömer Y. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Süpheli emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.