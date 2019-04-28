(Görüntülü) Kasklı sürücü kurtuldu, kask takmayan arkadaşı öldü

ANTALYA'da önündeki hafif ticari araca çarpan motosikletin kasklı sürücüsü Tevfik Ç. yaralandı, başında kask bulunmayan arkasındaki arkadaşı Emrah Taşdemir ise yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen bir yakını, Taşdemir'in cesedine sarılıp, gözyaşı döktü. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi'nde meydana geldi. Tevfik Ç. yönetimindeki 07 AFS 687 plakalı motosiklet, bir araç tarafından sıkıştırılınca Z.Ş. yönetimindeki 07 ACB 689 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü Tevfik Ç. ile arkadaşı Emrah Taşdemir yaklaşık 50 metre yolda sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, kasksız yolcu Emrah Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Başında kask bulunan Tevfik Ç. ise yaralı olarak ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü Z.Ş. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. YAKINLARI CANSIZ BEDENİNE SARILDI Kazayı haberi alıp gelen yakınları, yerde yatan Taşdemir'in cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Taşdemir'in cesedine sarılıp ağlayan bir yakınını ise polis güçlükle kaldırdı. Gelen ambulanstaki sağlık ekibi, hayatını kaybeden gencin fenalaşan yakınlarına müdahale etti. Kazaya karışan motosikletin ise 15 gün önce satın alındığı ortaya çıktı. Taşdemir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.