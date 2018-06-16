(Görüntülü) Kasklı hırsızlar kamerada

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()



KAĞITHANE'DE kasklı iki hırsız, apartmanın önündeki yarış motosikletini 2 buçuk dakikada çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Olay Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Bir apartmanın önünde gerçekleşen ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kasklı iki kişi koşarak apartmanın önüne geliyor. Bir süre çevreyi kontrol eden hırsızlar kimseyi göremeyince işe koyuluyor. Yanlarında getirdikleri levye ve demir kesme makasıyla zincirleri yaklaşık 2 buçuk dakikada kesen hırsızlar motosikleti çalıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.