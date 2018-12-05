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(Görüntülü) Kasiyerin boğazına bıçak dayayıp para çaldı, emniyette 'Pişmanım' dedi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da, süpermarkete giren Ömer Ö. (23), kasiyerin boğazına bıçak dayayıp, kasadan bin 515 lira çaldıktan sonra kaçtı. Hırsızlık üzerine harekete geçen polisler, Ömer Ö.'yü güvenlik kamerası kayıtlarından...

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da, süpermarkete giren Ömer Ö. (23), kasiyerin boğazına bıçak dayayıp, kasadan bin 515 lira çaldıktan sonra kaçtı. Hırsızlık üzerine harekete geçen polisler, Ömer Ö.'yü güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak, evinde yakaladı. Gözaltına alınan Ömer Ö., emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu söyledi.

Hırsızlık olayı, 30 Kasım'da, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'ndeki süpermarkette meydana geldi. Markete giren Ömer Ö., cips alarak, kasaya yöneldi. Ömer Ö., işlem yapmaya başlayan kasiyerin boğazına, yazar kasayı açtığı sırada cebinden çıkardığı bıçağı dayadı. Kasadan bin 515 lira alan Ömer Ö., marketten çıkıp, minibüse binerek, olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının ardından geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinden 43, hat üzerindeki minibüslerde ise 52 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden minibüse binen Ömer Ö.'nün, izini kaybettirmek için 500 metre uzaklıkta inip, taksiye bindiği ve kısa süre gittikten sonra taksiden de inerek, internet kafeye girdiği belirlendi. Ömer Ö.'nün evinin adresini de öğrenen polis ekipleri, harekete geçti. Ömer Ö., evine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Firma yetkilisi ve kasiyerin şikayetçi olduğu Ömer Ö.'nün, emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Ömer Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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