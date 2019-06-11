Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(Görüntülü) Kasap, yaralanın başına buzluktan çıkardığı kıymayı koydu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu başından yaralanan Lütfü Uysal'a (78), ilk müdahaleyi kasap Bayram Yardımcı yaptı. Yardımcı, buzluktan çıkardığı kıymayı Uysal'ın başına...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu başından yaralanan Lütfü Uysal'a (78), ilk müdahaleyi kasap Bayram Yardımcı yaptı. Yardımcı, buzluktan çıkardığı kıymayı Uysal'ın başına tutarak şişmesini engellemeye çalıştı. 

Kaza, öğle saatlerinde Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfü Uysal’a, Bülent Sadırlı (34) yönetimindeki 16 AEH 771 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Uysal, yere düşerek başından yaralandı. Başı şişen ve kanayan Uysal'ı gören cadde üzerindeki kasap dükkanının sahibi Bayram Yardımcı, yanına koştu. Kasap Yardımcı, Uysal'ı dükkanına getirip sandalyeye oturttu ardından başının daha fazla şişmesine engel olmak için buzluktan çıkardığı kıymayı başına koyarak ilk müdahalesini yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uysal, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328