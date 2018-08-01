(Görüntülü) Kartpostallara gizlenmiş 20 kilo eroin ele geçirildi
BURSA'da, yurt dışına gönderilmek üzere kargoya verilen zarftaki kartpostalların içine gizlenmiş 20 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İstanbul'da oturduğu belirlenen V.D.'nin (32) arandığı belirtildi. Nilüferköy Mahallesi’nde...
01 Ağustos 2018 Çarşamba 22:08
BURSA'da, yurt dışına gönderilmek üzere kargoya verilen zarftaki kartpostalların içine gizlenmiş 20 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İstanbul'da oturduğu belirlenen V.D.'nin (32) arandığı belirtildi. Nilüferköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren kargo şirketine, yurt dışına gönderilmek üzere teslim edilen kartpostallar içinde eroin olduğu ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almanya'da 3, Avusturya'da 1 adrese gönderilmesi için kargoya verilen zarftaki kartpostallara, Bursa Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koydu. Yapılan incelemede, kartpostalların içine gizlenmiş 5'er gram olmak üzere toplam 20 gram eroin ele geçirildi. Kartpostalları yurt dışına göndermek isteyen ve İstanbul'da oturduğu saptanan V.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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