(Görüntülü)Kartal'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1ölü, 1 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() D-100 Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybedrken otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Soğanlık mevkii Pendik istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Göztepe'den Kartal istikametine ilerleyen otomobil ve motosiklet D-100 karayolunda makas ilerledikleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Otomobilin altına aldığı motosiklet yaklaık 30 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN YAKINLARI GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU Oaly yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan motosiklet sürücüsü Cihat Gercik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza da yaralanan otomobil sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Gercik'in yakınları ise Gercik'in cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu. KAZA YERİNDE OTOMOBİL VE MOTOSİKLET PARÇALANMIŞ Kaza nedeniyle D-100 karayolu Pendik istikameti araç trafiğine bir süre kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde delil araştırması yaptı. D-100 KARAYOLUNDAKİ KAMERALAR İNCELENİYOR Gercik'in cansız bedeni Kartal DR. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, polis ekipleri kazanın nasıl olduğunu tespit etmek için D-100 karayolunda bulunan kameraları inceleme aldığı öğrenildi. OTOMOBİL VE MOTOSİKLET 200 KM HIZLA YANIMDAN GEÇTİ Hüseyin Şimşek adlı bir görgü tanığı ise kazayı şöyle anlattı: "Göztepe Köprüsünden geliyordum. Pendik istikametine ilerlerken yanımdan beyaz otomobile motosiklet hızlı bir şekilde ilerliyordu. Makas atıyordu. Buraya kadar onları takip ettim. Büyük ihtimalle otomobil motosikleti geçtiğini sindiremeyince büyük ihtimal motosiklete vurdu. İkisi de direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ben 130 km ilerlerken onlar ise 200 km hızla yanımdan geçti. Motosikletinin hızı 220 km civarndaydı. Çok korkunç bişey. Allah kimseye göstermesin. Bende motosiklet kullanıyorum ama dikkatli olmamız gerekiyor. Ekipmanlarımız tam olması şart. Motorsiklet sürücü 25-27 yaşlarındaydı" diye konuştu.