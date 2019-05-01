(Görüntülü) KARTAL'DA ÖLDÜRÜLEN KADIN ÖĞRETMENİN KATİL ZANLISI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI(Ek görüntü)
01 Mayıs 2019 Çarşamba 23:07
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