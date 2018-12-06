Çağrı ÇALIŞKAN-Isa ALMACAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() KARTAL Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde bulunan bir polyester düğme fabrikasında saat 13.15'te yangın çıktı. Vatandaşlar henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını itfaiye ekiplerine haber verdi. 268 kişinin çalıştığı öğrenilen fabrikadaki çalışanlar hemen tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın en üst katında bulunan 'toz odası'ndaki alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 6 kişi olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.
(Görüntülü) Kartal'da fabrika yangını (1)
Çağrı ÇALIŞKAN-Isa ALMACAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() KARTAL Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde bulunan bir polyester düğme fabrikasında saat 13.15'te yangın çıktı. Vatandaşlar henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını...
06 Aralık 2018 Perşembe 15:52
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