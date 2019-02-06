Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL - KARTAL Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüze bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkazdan yaralı bir kadın çıkartıldı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü) Kartal'da bina çöktü (Havadan aktüel görüntü)
Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL - KARTAL Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüze bilinmeyen bir nedenle çöktü....
06 Şubat 2019 Çarşamba 18:06
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