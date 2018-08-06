(Görüntülü) Kars'ın Akyaka ilçesinde fırtına çatıları uçurdu

Bedir ALTUNOK/KARS, () - KARS’ın Akyaka ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, bir çok evde maddi zarar meydana geldi. Belediye Başkanı Öztürk Nar ve Kaymakam Doğukan Mızrak bölgede incelemelerde bulundu.



Akyaka ilçesinde bugün 16.30 sıralarında başlayan yağmurun ardından şiddetli fırtına ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren fırtına nedeniyle Topkaya Mahallesi'nde evlerin çatıları uçtu, elektrik ve telefon direkleri devrildi. Ağaçların da kırıldığı fırtınada vatandaşlar zor anlar yaşadı. 5 evin çatılarının tamamen uçtuğu fırtına sonrasında Kaymakam Doğukan Mızrak ve Belediye Başkanı Öztürk Nar, bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Nar, belediyenin iş makineleri ile çevreye dağılan çatı parçaları ile devrilen elektrik direkleri ile ağaçların kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.



Kaymakam Doğukan Mızrak ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bilgi verildiğini, ekiplerin hasar tesbet çalışmalarına başladığını söyledi.