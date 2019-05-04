(Görüntülü) Karı-kocaya uyuşturucu ticaretinden gözaltı

ADANA’da ihbar üzerine evine baskın düzenlenen Ervin K.'ye 2 kilo 300 gram esrar sattığı iddia edilen Şahize ve Edip E. çifti gözaltına alındı. Ervin K. ile Edip E. tutuklanırken, Şahize E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ervin K.'nin Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Ervin K. gözaltına alındı. Sorgusunda uyuşturucu maddeyi Edip ve Şahize E. çiftinden satın aldığını söyledi. Polis de Ervin K. ile aynı mahallede oturan çifti, evlerinde yakaladı. Çiftin evinde yapılan aramada da 87 gram bonzai ile av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ervin K. ve Edip E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Şahize E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.