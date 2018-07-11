Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),() TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü Şevki Ketenci (71) ve araçta bulunan eşi Gülay Ketenci (54) yaralandı. Kaza, Tekirdağ Malkara Karayolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ'dan, Malkara istikametine seyreden Şevki Ketenci yönetimindeki 34 FSM 59 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada sürücü Şevki Ketenci ile araçta bulunan eşi Gülay Ketenci (54) yaralandı. Yaralı çift, çağrılan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturma sürüyor.
(Görüntülü) Karı-koca kazada yaralandı
Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),() TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü Şevki Ketenci (71) ve araçta bulunan eşi Gülay Ketenci (54) yaralandı. Kaza, Tekirdağ Malkara Karayolu üzeri Yenice Mahallesi...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:42
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