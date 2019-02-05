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(Görüntülü) Kargo firmasında dehşet: Paketini almaya gelen Aynur, eşi tarafından öldürüldü -2

BURSA'nın Osmangazi ilçesimde, Aynur Canıtez (46), kendisine gelen paketi almak için gittiği kargo firmasında, boşama aşamasında olduğu döner ustası eşi Ali Canıtez (51) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, saldırıdan  inceleme...

BURSA'nın Osmangazi ilçesimde, Aynur Canıtez (46), kendisine gelen paketi almak için gittiği kargo firmasında, boşama aşamasında olduğu döner ustası eşi Ali Canıtez (51) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, saldırıdan  inceleme yaparken, olaya şahit olan iş yeri çalışanı iki kadının ise dışarıda meraklı gözlerle çalışmaları izlediği görüldü.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Aynur Canıtez, kendisine gelen paketi almak için kargo firmasına gitti. Boşanma aşamasında olduğu döner ustası Ali Canıtez de eşi Aynur'u takip etti. Ali Canıtez, firma görevlileriyle konuşan eşinin arkasından yaklaşıp, tabancayla başına ve karnına peşpeşe 4 el ateş etti. Aynur Canıtez kanlar içinde yerde kalırken, koşarak iş yerinden çıkan Ali Canıtez, olay yerine yakın bir bölgeden kent merkezine giden yolcu minibüsüne bindi.

Firma çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aynur Canıtez'in yaşamını yitirdiği saptandı. 

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 4 boş kovan bulundu. İncelemeler sürerken, olaya şahit olan kargo çalışanı 2 kadın, yaşadığı korkunun etkisini uzun süre üzerlerinden atamadı.

Canıtez'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, kaçan Ali Canıtez'in yakalanması için çalışma başlattı.
 

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