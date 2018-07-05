Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

(Görüntülü) Karaman'daki tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

KARAMAN'da tefecilik yapıp, vatandaşlara zorla senet imzalattıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde tefecilik yaptıkları ve vatandaşlara...

KARAMAN'da tefecilik yapıp, vatandaşlara zorla senet imzalattıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde tefecilik yaptıkları ve vatandaşlara zorla senet imzalattıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için hareke geçti. Dün sabah yapılan operasyonda, akraba oldukları ifade edilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal U., Selim U. Emrah U. ve Müslüm U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325