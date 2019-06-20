(Görüntülü) Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN () - KARAMAN'da sokaklarda uyuşturucu hap sattığı öne sürülen 2 şüpheli, 980 adet uyuşturucu hap ile yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri kentte, sokaklarda uyuşturucu hap satıldığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma sonucu düzenlenen operasyonda M.F.A. ve U.Z gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramada 980 adet uyuşturucu hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi. 2 kişi yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.