(Görüntülü) Karadeniz’de PKK’nın izi silindi

Nedim KOVAN-ORDU- KARADENİZ’de son 4 yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçlerinin operasyonlarına korucular ve halk tam destek verirken, insansız hava araçları (İHA) ile sürekli takip altında tutulan bölgeden kaçan teröristlerin izi silindi. Güvenlik birimleri, teröristlerden temizlediği Karadeniz'de teyakkuz halinde olmayı sürdürüyor. Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki kamplarında özel eğitim alarak 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli-Erzincan kırsalı üzerinden Doğu Karadeniz’e gönderilen örgütün sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ teröristlerinin tamamı, son 4 yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve köy korucularının operasyonlarına Karadeniz halkının da desteğiyle büyük başarılar elde edildi. ARANAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ İnsansız hava araçları destekli sürdürülen operasyonlarda, Karadeniz’e sansasyonel eylemler yapmak üzere gönderilen 22 kişilik sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ teröristin 15’i operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3’ü teslim oldu, 4’ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. 22 kişilik terörist gruba sonradan takviye gönderilenlerle birlikte öldürülen 16 teröristin 2’sinin İçişleri Bakanlığı’nca, 4 milyon lira ödüllü ‘kırmızı kategori’de, 6’sının ise 300 bin lira ödüllü ‘gri’ kategori ile aranan teröristlerden olduğu tespit edildi. İZLERİ SİLİNDİ Güvenlik güçlerinin operasyonlarına korucular ve halk tam destek verirken, insansız hava araçları (İHA) ile sürekli takip altında tutulan bölgeden kaçan teröristlerin izi silindi. Güvenlik birimleri, teröristlerden temizlediği Karadeniz'de teyakkuz halinde olmayı sürdürüyor. Terör örgütü PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristlerin tamamen yok edilmesiyle, bahar döneminde Tunceli-Erzincan üzerinden yeni terörist grupların sızma girişiminde bulunabileceği ihtimali üzerine Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı bahar operasyonu yürütülüyor. Yeni terörist grupların, bölgede halk desteği alamadıkları, İHA ve askerlerin yoğun operasyonları sonucu adım atamaz hale geldikleri, Karadeniz'e tekrar gelmeye korktukları istihbarat birimlerince tespit edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı özel timler, bölgede sürekli teyakkuzda olurken, yayla evlerinden erzak çalınmasını önlemek içinde sıkı takip sürüyor. TRABZON-GÜMÜŞHANE SINIRINDA OPERASYON Trabzon’un Maçka ilçesi ve Gümüşhane’nin Torul İlçesi kırsalında komando birlikleri, dağları didik didik arıyor. Bölgede teröristlerin geçiş güzergahlarına pusu atan komandolar, hırsızlık olup olmadığı yönünde yayla evlerini kontrol ediyor. Operasyonların bölgede belirli aralıklarla süreceği öğrenildi. ORGENERAL ÇETİN, KARADENİZ'DE Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karadeniz'de askeri birlikleri denetledi. Orgeneral Çetin’e, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit eşlik etti. Orgeneral Çetin, askeri birliklerin yanı sıra bölge illerin valileri ile de bir araya geldi.