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(Görüntülü) Karadeniz'de öldürülen 2 PKK'lı terörist önce fotokapana yakalanmış (3)

TERÖRİSTLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İLÇEDE KURBAN KESİLDİ Giresun’un Güce ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçlerinin 2 teröristi etkisiz hale...

TERÖRİSTLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İLÇEDE KURBAN KESİLDİ

Giresun’un Güce ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçlerinin 2 teröristi etkisiz hale getirmesi sonrası belediye tarafından kurban kesildi. Güce Jandarma Komutanlığı önünde kesilen kurbanın ardından dua edildi.

Olayın yaşandığı Şaban Kalesi mevkiine çıkan ve açıklamalarda bulunan Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, teröristlerin imha edilmesinin asker ve vatandaşa büyük moral olduğunu belirtti. Geçgel, "Haber ilçemizde duyulduğunda genç- yaşlı ellerinde Türk bayraklarıyla beraber çarşıda dolaştılar. Bu bizim genimizde var. Tam bir bayram havası yaşadık" dedi.

Vatandaşların da ihbarları olduğunu söyleyen Geçgel, "Bir hafta önce muhtemelen bu bölgeye girişim yapıyorlar. Burada en önemlisi vatandaşın ihbarı. Gören vatandaşlarımız emniyet güçlerimize ihbar ediyor. Ondan sonra ise bir takip başlıyor. Bölgede aynı zamanda anlamlı bir yer ve şehitliğimiz de var. Bu olayın burada olması da bizi bir bakımdan üzdü ama burada etkisiz hale getirilmesi de sevindirdi. Rusları bu cepheden geri püskürttük, şimdi bu hainleri de burada etkisiz hale getirdik. Bu anlamda ayrıca bir mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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