(Görüntülü) Karabük’te mobilya atölyesi ve 2 depo alev alev yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () – KARABÜK’te, mobilya atölyesi ve bitişiğindeki 2 gıda deposu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, orman ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangın, akşam saatlerinde Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Ali Şenay’a ait 2 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Üst katta süngerlerin olduğu bölümde çıkan alevlere çalışanlar yangın tüpleriyle müdahale etti, ancak başarılı olamadı. Atölyeden dışarıya çıkan çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem almaya çalıştı. Yanıcı kimyasalların etkisiyle büyüyen alevler atölyeyi sardı. Alevler bitişikteki 2 gıda deposuna da sıçradı. Yangına, ilçe belediyeleri, Kardemir A.Ş. itfaiye ekipleri de müdahale ederken Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nden de destek istendi. Arazözler olay yerine sevk edilirken, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına müdahale için kentte bulundurulan helikopter havadan alevlere müdahale etti.



Mobilya atölyesi çalışanlarından bazıları gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izlerken, bazıları da çalışmalara destek verdi. İşçiler, bu arada içeride bulunan yanıcı kimyasalların bulunduğu tenekeleri dışarıya çıkardı, itfaiye hortumuyla su sıktı. Yaklaşık 2 saat sonra alevler söndürülürken mobilya atölyesiyle bitişiğindeki 2 gıda deposu kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.