Bülent DİKTEPE KARABÜK,()KARABÜK'ün Ovacık İlçesi'nde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 14.30 sıralarında Karşı Mahallesi'nde Mehmet Şahin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ve evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler itfaiyeyi aradı. Gelen ekipler rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Mahalle'de yol çalışması yapan bir müteahhite ait kepçe ile bina içe doğru çökertildi. Dumandan etkilenen Sinan Göktaş, Osman Şahin, Yüksel Şahin ve İsmail Karagözoğlu olay yerinde hazır bekletilen ambulansa götürülerek tedavileri yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) Karabük’te 2 katlı ev yanarak kullanılmaz hale geldi
Bülent DİKTEPE KARABÜK,()KARABÜK'ün Ovacık İlçesi'nde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 14.30 sıralarında Karşı Mahallesi'nde Mehmet Şahin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen...
02 Ağustos 2018 Perşembe 17:17
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