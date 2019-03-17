(Görüntülü) Karabük'te hastane bahçesindeki çökme sonrası zemin etüt çalışması
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, devlet hastanesinin arka bahçesindeki beton zeminde yaklaşık bir ay önce meydana gelen çökmenin ardından zemin etüt çalışması başlatıldı. Eskipazar Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki beton zeminde...
17 Mart 2019 Pazar 16:31
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, devlet hastanesinin arka bahçesindeki beton zeminde yaklaşık bir ay önce meydana gelen çökmenin ardından zemin etüt çalışması başlatıldı. Eskipazar Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki beton zeminde yaklaşık bir ay önce çökme oldu. Yaklaşık 70 metre uzunluktaki beton alanda 1 metre aşağı doğru meydana gelen çökme sonrası kazan dairesine geçişler, altına kömür çuvalı konulan tahta yardımıyla sağlanmaya başlandı. Çökmenin binayı tehdit etmediği belirtilirken, bölgede zemin etüt çalışması başlatıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.