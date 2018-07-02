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(Görüntülü) Kapanla yakalanan tilki, sopayla dövüldükten sonra 'öldü' diye bırakıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, kapanla yakalandıktan sonra sopayla dövüldüğü öne sürülen tilki, telef olduğu sanılarak, koyda bırakıldı. Çevredekiler tarafından yaralı bulunan tilki, getirildiği hayvan barınağındaki...

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, kapanla yakalandıktan sonra sopayla dövüldüğü öne sürülen tilki, telef olduğu sanılarak, koyda bırakıldı. Çevredekiler tarafından yaralı bulunan tilki, getirildiği hayvan barınağındaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sarsala koyunda tatilciler tarafından dün kapana yakalanmış, yaralı tilki bulundu. Tatilciler, yaralı tilki için Muğla Hayvan Dostları Derneği'nden (HAYDOS) yardım istedi. Hayvan ambulansıyla olay yerine giden HAYDOS ekibi, yakalandığı kapandan kurtarıldıkları yaralı tilkiyi, Dalaman Atakent Bülüşlü mevkisinde bulunan bakımevine götürdü. Serum takılan tilki, görevlilerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Muğla HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, "Kapanla yakalanan bu hayvanı sopayla döverek, 'öldü' diye bırakmışlar. Sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlarımız vaşak, tilki, porsuk ve kaplumbağaların neslini tüketmek için ellerinden geleni yapıyor. Korkum şu ki gelecek nesillerimiz bu hayvanları masal olarak dinleyecek. Canlılarımıza kıyanların elleri kırılsın" dedi.

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