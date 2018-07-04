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(Görüntülü) Kanyonda 4 gün önce kaybolan tur rehberine ulaşılamadı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 4 gün önce serinlemek için girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'u (26) arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı. Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde...

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 4 gün önce serinlemek için girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'u (26) arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan Selçuk Korkut, 1 Temmuz'da Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetleri bulunan Korkut'tan haber alamayan arkadaşları durumu polise haber verdi. Polis yaptığı incelemenin ardından durumu deniz polisine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Suyun derinliğinin yaklaşık 100 metreyi bulmasından dolayı çalışmalar için Ankara'daki Jandarma Arama ve Kurtarma'dan (JAK) yardım istendi. Bölgeye gelen JAK timi, çalışmalara katıldı.

Selçuk Korkut'u arama çalışmalarına bugün de devam etti. Dalgıçlar botlarla baraj gölünde arama yaptı. 7 kişilik ekiple, kanyonda, 160 metreye kadar görüntü sağlayabilen sonar görüntüleme cihazı ile yapılan aramada olumlu bir sonuç alınamadı.

Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner de bölgeye gelerek arama çalışmalarını yerinde takip etti. Vezirköprü Belediyesi tarafından kıyıda kurulan çadırda Selçuk Korkut'un yakınları gelecek olumlu bir haberi umutla bekledi.

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